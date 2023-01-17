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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Многое переосмыслил, футбол сейчас на первом месте»

17 Января 2023 • 10:06 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев признался, что решил полностью отказаться от алкоголя и сконцентрироваться на футболе.

По словам 24-летнего футболиста, он многое переосмыслил, поэтому сейчас работа для него стоит на первом месте.

«Теперь вообще перестал ходить в ночные клубы. Алкоголь? Полностью отказался», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «железнодорожников» 16 матчей, отметившись в них четырьмя голами и двумя результативными передачами. После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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