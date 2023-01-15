Наумов считает, что Баринову нужно уезжать в «Бешикташ»

Экс-руководитель столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Уезжать сейчас стоит всем, у кого есть такая возможность. Ведь мы, к сожалению, отлучены от Европы, а футболисты, тем более, Димка Баринов — молодые, амбициозные люди, у них карьера вся впереди. Конечно, ему хочется играть в Европе, быть на виду», — заявил Наумов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, ни в одной команде нет незаменимых футболистов, отметив, что заменить Баринова могут такие игроки, как Станислав Магкеев и Артём Карпукас. По словам бывшего президента, при достойном предложении руководство «железнодорожников» должно отпустить Дмитрия Баринова.

Напомним, что ранее генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил информацию о намерении подписать полузащитника «Локомотива».