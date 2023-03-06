Бердыев: «Увидел команду с характером, для нас это важно»

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Наставник южан прокомментировал события игры, отметив характер своих подопечных - он напомнил ему о прошлогоднем «серебре», завоеванном «Сочи».

- Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть, - заявил авторитетный специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».