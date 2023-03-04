Дзюба забил «Ростову» Карпина

Под конец первого тайма матча 18-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Локомотивом» команды разыгрались, и наконец-то прошла голевая атака. Сергей Пиняев и Наир Тикнизян разыграли мяч на подступах к чужим воротам, последовал прострел на линию вратарской, и Артём Дзюба расстрелял ворота ростовчан. Счет стал 1:0 в пользу москвичей.

Напомним, что Дзюба только зимой стал игроком «железнодорожников», на правах свободного агента подписав контракт до конца сезона.

«Локомотив» поднимается на четвертое место с конца в онлайн-таблице, «Ростов» - третий.

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