Кавазашвили: «Можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в составе национальной команды России.

Напомним, что на данный момент Дзюба делит лидерство в споре лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. В активе обоих футболистов по 30 голов, при этом Дзюба провёл на 37 игр меньше.

Кавазашвили считает, что 34-летнего Дзюбу в национальную команду больше не вызовут, поэтому стать единоличным лидером бомбардирской гонки «железнодорожник» уже не сможет.

«Артёму уже 34 года, а сборная не играет официальные игры. На кой хрен он сдался Карпину? Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в марте сборная России проведёт товарищеские встречи с командами Ирана и Ирака.