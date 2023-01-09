Байрамян назвал Комличенко и Сперцяна лучшими игроками РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучших игроков РПЛ, на свой взгляд.

31-летний хавбек отметил игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и своего одноклубника, нападающего Николая Комличенко.

«Кто для меня лучший игрок РПЛ? Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята…Но давайте я лучше земляка поддержу — Эдуарда Сперцяна», — цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 20 матчей, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач. На сету 22-летнего Сперцяна 10 забитых мячей и шесть ассистов в 21 встрече.