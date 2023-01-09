Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян назвал Комличенко и Сперцяна лучшими игроками РПЛ

09 Января 2023 • 11:05 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
04.03 19:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучших игроков РПЛ, на свой взгляд.

31-летний хавбек отметил игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и своего одноклубника, нападающего Николая Комличенко.

«Кто для меня лучший игрок РПЛ? Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята…Но давайте я лучше земляка поддержу — Эдуарда Сперцяна», — цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 20 матчей, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач. На сету 22-летнего Сперцяна 10 забитых мячей и шесть ассистов в 21 встрече.     

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Николай Комличенко Хорен Байрамян Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
12:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Несколько клубов интересуются Изидором»
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о трансфере Дзюбы
12:00 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможный переход Ингасона в российский клуб
11:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» Осинов рассказал о несостоявшемся переходе своего сына в ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Байрамян назвал Комличенко и Сперцяна лучшими игроками РПЛ
10:42 · Россия. Премьер-лига
Петреску: «Очень обидно, что не могу смотреть РПЛ по телевизору»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «В киевском «Динамо» я был более счастлив, чем в «Спартаке»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Европе
10:05 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: «С переходом в АФК надо подстелить себе соломку» эксклюзив
10:00 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о бомбардирской гонке РПЛ: «Думаю, Соболев может присоединиться к Промесу и Сычевому»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Эджуке получил травму колена в товарищеском матче
09:03 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал игрока «Спартака», который может вклиниться в гонку бомбардиров РПЛ
08:42 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» - о Fan ID: «Логистика хрен поймешь какая, так ещё народ на игры не ходит»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему ЦСКА сдал позиции в чемпионской гонке
Все новости
Рекомендуем