Ростов - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 18-м туре сыграют третьи команды РПЛ с начала и конца - «Ростов» и «Локомотив». Несмотря на разницу в турнирных показателях, нельзя сказать, что коллектив Валерия Карпина будет явным фаворитом. У ростовчан не получилось показать качественный футбол на зимнем Кубке РПЛ, а соперник мотивирован выбраться из подвала таблицы, получив новых тренера и игроков, а также время на подготовку к матчам 2023 года.

С 19:30 можно смотреть игру на «Матч ТВ», Матч Премьер», «Беларусь 5» и Arena Sport 6 Serbia. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.