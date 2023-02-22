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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чорлука рассказал, почему не перешёл в другой российский клуб после ухода из «Локомотива»

22 Февраля 2023 • 16:00 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, почему после ухода из команды в 2021 году не подписал контракт с другим российским клубом.

По словам хорватского футболиста, он сразу решил, что если «Локомотив» не предложит ему новый контракт, он завершит карьеру. Чорлука признался, что не хотел менять обстановку и доказывать свою состоятельность на новом месте работы.

«Говорили про «Динамо» и ЦСКА? Да, про ЦСКА что-то может и было, но я всем сказал, что мне это неинтересно. Просто в «Локо» очень удобно», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. В общей сложности в составе «красно-зелёных» защитник провёл 242 матча, забил девять голов и отдал 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Ведран Чорлука
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