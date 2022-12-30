Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный»

30 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о переходе голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова в состав «железнодорожников».

Специалист, проанализировав вратарскую линию «красно-зелёных», пришёл к выводу о том, что усиление «Локомотиву» определённо было нужно.

По словам эксперта, один из вратарей, несмотря на способности, достаточно молод и нестабилен, а у другого – повышенная травмоопасность в силу возраста.

В этой связи приход Лантратова выглядит для клуба как нельзя кстати, считает спортсмен.

«Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный. Единственное, что он никогда не играл в серьёзных командах», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
30 Декабря
23:40 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Гершкович – о Черчесове и Семаке: «Оба хорошие специалисты»
23:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат – о переходе РФС в АФК: «Это было бы поспешным решением»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Александров прокомментировал переход в «Пари НН»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Бышовец – про РПЛ: «Чемпионат напряжённый — оставляет лишь хорошее впечатление»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алдонин – о Пеле: «Величайший футболист XX века»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о переходе РФС в АФК: «Как вы себе это представляете в текущих условиях?»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Гершкович уверен, что Семак – лучший тренер России в 2022 году
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков – о Пеле: «Все, открыв рты, смотрели его голы»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «РФС нужно держаться УЕФА и сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Александров полноценно перешёл в «Пари НН»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев – о Пеле: «Уникальная личность»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Каррера верит, что Россия обязательно вернётся в еврокубки
19:57 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о Пеле: «Это был сумасшедший игрок, уникальный»
Все новости
Рекомендуем