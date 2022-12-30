Нигматуллин: «Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о переходе голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова в состав «железнодорожников».

Специалист, проанализировав вратарскую линию «красно-зелёных», пришёл к выводу о том, что усиление «Локомотиву» определённо было нужно.

По словам эксперта, один из вратарей, несмотря на способности, достаточно молод и нестабилен, а у другого – повышенная травмоопасность в силу возраста.

В этой связи приход Лантратова выглядит для клуба как нельзя кстати, считает спортсмен.

«Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный. Единственное, что он никогда не играл в серьёзных командах», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».