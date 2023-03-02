В «Локомотиве» сообщили о готовности продолжить сотрудничество с Гилерме после того, как он завершит игровую карьеру

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что московский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с вратарём команды Маринато Гилерме после того, как бразилец с российским паспортом завершит игровую карьеру.

«Сегодня он один из основных игроков, хранитель традиций клуба. Наверное, ближе к окончанию контракта будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, может быть, в новом качестве», — цитирует Нагорных ТАСС.

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл за «железнодорожников» пять игр, в которых пропустил пять голов и два раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.