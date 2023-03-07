Радимов: «Очень расстроил «Ростов»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Очень расстроил «Ростов», причем все с совокупности: тактическая схема с двумя габаритными нападающими Голенковым и Комличенко не принесла результата. Игроки ростовчан, казалось, действовали без огня», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Помимо этого, эксперт считает, что поле домашнего стадиона «Ростова» оказалось не готово к весеннему отрезку сезона, а пустые трибуны добавили грустных впечатлений.

После 18 туров «Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 35 очков. В следующем туре команда Валерия Карпина встретится дома с «Пари НН» (12 марта).