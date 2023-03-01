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Стрепетов: «Дзюба, не стесняясь, сказал, что думает, молодец»

01 Марта 2023 • 22:09 Комментировать (1)
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший игрок и тренер петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о недавнем интервью Артёма Дзюбы.

«Когда он говорит, что российских лидеров в «Зените» не стало, то имеет в виду себя. Ведь Дзюбу, одного из ведущих игроков «Зенита», попросили из команды. Смелое интервью — Артём, не стесняясь, сказал, что думает, молодец. Теперь он должен помочь «Локомотиву» выбраться со дна турнирной таблицы», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Стрепетова, слова Дзюбы о большом количестве бразильских футболистов не лишены смысла. Также Алексей считает, что только смелый человек способен дать подобное интервью, в котором он коснулся большого количества тем.

Напомним, что новичок «Локомотива» Дзюба дал интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну, в том числе раскритиковав и петербургский клуб за кадровую политику.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Алексей Стрепетов
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Марта 2023 в 23:08
этот бывший игрочишко Д... всегда был большим говнюком сначала Спартак обсирал Карпина теперь за Зенит взялся вот такие г...ки и потом набирают себе очки чтобы пробиться хоть к какому нибудь тёпленькому месту
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