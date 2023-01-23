Нигматуллин не верит в то, что «Локомотив» сможет набрать девять очков в первых трёх турах после возобновления чемпионата

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «железнодорожников» набрать девять очков в первых трёх турах весенней части РПЛ. Напомним, что «красно-зелёным» предстоит встретиться с «Ростовом», «Ахматом» и «Краснодаром».

Нигматуллин признался, что не верит в то, что «Локомотив» сумеет добиться максимального результата в первых трёх турах после возобновления чемпионата.

«Серьёзных предпосылок к тому, что «Локомотив» возьмёт девять очков в первых трёх матчах, я не вижу. Вполне может получиться так, что команда наберёт только одно очко, потому что «железнодорожников» ждут два тяжёлых выезда», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах.