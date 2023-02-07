Сенников: «Дзюба нужен «Локомотиву»

Бывший защитник московского «Локомотива» оценил возможный переход Артёма Дзюбы в стан московского клуба.

«Нападающий и защитник точно нужны «Локомотиву», в любом случае. Особенно такой ключевой форвард как Дзюба нужен. Тот форвард, который сможет на острие атаки сыграть, в штрафной площадке», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Однако у эксперта есть сомнения в физической форме Дзюбы, Сенников считает, что её форварду предстоит ещё набрать и вряд ли с первых стартовых туров весенней части РПЛ он сможет играть в основе «Локо».

Напомним, вместе с Дзюбой за «Локомотив» будет выступать другой опытный российский игрок и бывший зенитовец Игорь Смольников. Об этом сегодня вечером сообщил журналист Иван Карпов.