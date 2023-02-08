Быстров: «Вокруг Дзюбы и Смольникова невозможно строить команду»

Бывший российский футболист Владимир Быстров неоднозначно оценил двоих новичков московского «Локомотива» - Артёма Дзюбу и Игоря Смольникова. Форвард и защитник официально перешли в стан «железнодорожников» 8 февраля.

«Это очень странное решение, два возрастных футболиста. Вокруг них строить команду невозможно. Однако если речь идёт про борьбу за выживание, то это, однозначно, усиление», - высказался Быстров в своём Telegram-канале.

Обоим новичкам «Локо» - по 34 года, в прошлом они долгое время играли за петербургский «Зенит». «Локомотиву» предстоит спастись от вылета в Первую лигу по итогам текущего сезона в РПЛ, в Кубке России на стадии 1/8 финала москвичи сыграют с другим московским клубом – «Спартаком».