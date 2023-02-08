Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»

Российский форвард Артём Дзюба наконец обрёл новый клуб – московский «Локомотив». Сегодня форвард в своих соцсетях уже прокомментировал свой переход в стан «железнодорожников».

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести», - пишет форвард.

Напомним, что 34-летний нападающий был без клуба более трёх месяцев, слухи связывали его с клубами из Турции, ОАЭ, Нидерландов, а также российскими «Химками», московскими «Торпедо» и ЦСКА и «Пари НН».

Вместе с Дзюбой в «Локомотив» перешёл и бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников.