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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 20:29 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Российский форвард Артём Дзюба наконец обрёл новый клуб – московский «Локомотив». Сегодня форвард в своих соцсетях уже прокомментировал свой переход в стан «железнодорожников».

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести», - пишет форвард.

Напомним, что 34-летний нападающий был без клуба более трёх месяцев, слухи связывали его с клубами из Турции, ОАЭ, Нидерландов, а также российскими  «Химками», московскими «Торпедо» и ЦСКА и «Пари НН».

Вместе с Дзюбой в «Локомотив» перешёл и бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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