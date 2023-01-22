Шабаров может возглавить российскую молодёжную сборную вместо Галактионова

Стал известен основной кандидат на смену Михаилу Галактионову у руля молодёжной сборной России. Это 44-летний российский специалист Иван Шабаров, ранее в 2022 году он возглавлял сборную игроков 2004 года рождения, пишет «РБ Спорт». Ещё он известен по работе в академии петербургского «Зенита».

Напомним, что в текущем сезоне Галактионов параллельно занят работой в клубах РПЛ. До середины ноября прошлого года он трудился в середняке РПЛ – клубе «Пари НН», но после получил повышение и теперь является наставником московского «Локомотива».

В весенней части чемпионата России Галактионову предстоит решить важную задачу и спасти «Локомотив» от вылета в Первую лигу, так как положение у железнодорожников в турнирной таблице бедственное – 13 очков после 17 туров.