Белоус: «Смольников и Дзюба могут помочь «Локомотиву»

Бывший вице-президент столичного «Локомотива» Юрий Белоус высказался о переходе Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«На мой взгляд, Смольников и Дзюба могут помочь «Локо». Дзюба великолепно оснащён технически, он воспитанник спартаковской школы, футбольный человек до мозга костей. Это поможет разнообразить игру клуба», — приводит слова футбольного функционера «Матч ТВ». По его мнению, такие новички повлияют на сохранение прописки «Локомотивом».

Напомним, что Артём Дзюба и Игорь Смольников перешли в стан «железнодорожников» на правах свободных агентов. Московский клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.