Галактионов: «Все новички «Локомотива» хорошо адаптировались»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как проходит адаптация новичков команды.

«Все новички хорошо адаптировались, все друг друга знают, потому что пересекались в матчах и в сборных России», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Также специалист не исключил того, что помимо уже пришедших новичков, зимой «Локомотив» могут пополнить и другие футболисты. По словам 38-летнего специалиста, работа в этом направлении ведётся.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Галактионов возглавил московскую команду в ноябре прошлого года, ранее он работал в «Пари НН».