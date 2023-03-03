Агент Педро Габриэла высказался о возможном возвращении игрока в «Локомотив»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, выступающего в настоящий момент за «Сан-Паулу» на правах аренды, прокомментировал информацию о том, что 23-летний футболист может досрочно вернуться в Россию из-за скандала, связанного с домашним насилием.

«Сан-Паулу» может вернуть игрока в «Локомотив» до конца недели? Первый раз об этом слышу. Ничего не могу сказать», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» осенью прошлого года из «Брагантино» за 3,5 миллиона евро, однако уже зимой вингер вернулся на родину. За «Сан-Паулу» бразилец успел провести 10 матчей и забить три гола.