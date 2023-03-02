Прохин: «Зенит» — мой родной клуб, всегда хочется вернуться»

Защитник «Ростова» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», признался, что скучает по семье и друзьям, которые проживают в Санкт-Петербурге, и в будущем хотел бы вернуться в эту команду.

«Зенит» — мой родной клуб, в котором я вырос. Всегда хочется вернуться. Но сейчас рад, что я игрок «Ростова», — приводит слова Прохина Sport24.

Напомним, что Прохин выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В общей сложности за «сине-бело-голубых» футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч южане проведут 4 марта против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.