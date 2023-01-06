Гаджиев - о Галактионове: «Совмещать работу в клубе и сборной нежелательно»

Ветеран отечественного тренерского цеха Гаджи Гаджиев высказался по поводу того, что наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов совмещает работу в клубе и в молодёжной сборной России, тренером которой также является.

«Сейчас сборная нигде не играет, значит, такое совмещение возможно. Однако мне кажется, что в целом это нежелательно», - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Гаджиев пояснил, что в России сейчас много таких же молодых и способных тренеров как Галактионов. Правда, кому-то из них не хватает образования или тренерского опыта, поэтому их нужно воспитывать и учить.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года, а до этого тренировал другой клуб РПЛ – «Пари НН».