Канчельскис: «Будущий уход Антона Миранчука из «Локо» - верное решение»

Бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который вдоволь поиграл в Европе в период своей карьеры футболиста, прокомментировал желание Антона Миранчука продолжить карьеру за рубежом.

«Всё правильно и очень логично! Я рад, что нашим российским футболистам приходят в голову такие мысли и решения — желание поиграть в Европе. Уйти из «Локо» - правильное решение, дай бог, чтоб теперь к нему из Европы проявили интерес», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, ранее агент Миранчука заявил, что его клиент не собирается продлевать контракт с «железнодорожниками», который заканчивается в конце 2024 года и планирует сменить клуб на европейский в статусе свободного агента.