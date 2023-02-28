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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Будущий уход Антона Миранчука из «Локо» - верное решение»

28 Февраля 2023 • 22:30 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который вдоволь поиграл в Европе в период своей карьеры футболиста, прокомментировал желание Антона Миранчука продолжить карьеру за рубежом.

«Всё правильно и очень логично! Я рад, что нашим российским футболистам приходят в голову такие мысли и решения — желание поиграть в Европе. Уйти из «Локо» - правильное решение, дай бог, чтоб теперь к нему из Европы проявили интерес», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, ранее агент Миранчука заявил, что его клиент не собирается продлевать контракт с «железнодорожниками», который заканчивается в конце 2024 года и планирует сменить клуб на европейский в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Канчельскис Антон Миранчук
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