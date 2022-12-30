«Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Сообщается, что контракт 27-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 3,5 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лантратов провёл в составе «Химок» 14 матчей, пропустив в них 25 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных оков. «Химки» же отстают от «железнодорожников» на один балл и занимают 15-ю строчку.

Отметим, что с 2014 по 2016 год российский вратарь уже выступал в системе «Локомотива», однако за основную команду московского клуба он не провёл ни одной официальной встречи.