Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» объявил о переходе Лантратова официально

30 Декабря 2022 • 13:49 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

«Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Сообщается, что контракт 27-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 3,5 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лантратов провёл в составе «Химок» 14 матчей, пропустив в них 25 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных оков. «Химки» же отстают от «железнодорожников» на один балл и занимают 15-ю строчку.    

Отметим, что с 2014 по 2016 год российский вратарь уже выступал в системе «Локомотива», однако за основную команду московского клуба он не провёл ни одной официальной встречи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Илья Лантратов Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
14:07 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе Лантратова официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Смерть Пеле - серьёзная потеря для футбола»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов поддержал Ловрена
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, покинет ли Лаксальт «Динамо»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов высказался о смерти Пеле
11:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о Пеле: «Ужасно, что уходят великие»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Данни пожелал России возвращения в международные турниры
11:00 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Хочется, чтобы никто из легенд больше не уходил»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера поздравил россиян с наступающим Новым годом
10:28 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на смерть Пеле
09:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Король умер, этим всё сказано»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Пеле - футбольный бог, он навсегда останется в наших сердцах»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Реакция Дзюбы на смерть Пеле
Все новости
Рекомендуем