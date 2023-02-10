Кински — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Это решительный футболист, который умеет забивать голы, он поможет команде»

Экс-вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив». Напомним, 34-летний футболист подписал с московским клубом контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

По мнению чешского голкипера, такой опытный игрок, как Дзюба, поможет «железнодорожникам» выбраться из непростого положения, в котором они оказались.

«Это решительный футболист, умеет забивать голы. Кажется, что это неплохое решение со стороны «Локомотива», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.