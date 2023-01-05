Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»

Скандально известный бывший футболист Роман Широков оценил шансы московского «Локомотива» избежать вылета по итогам сезона в РПЛ.

«По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но они же и идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут бороться за сохранение места в РПЛ вместе с «Факелом» и «Химками», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее Широков заявил, что потерявшее слишком много очков в первой половине чемпионата России «Торпедо» вылета не избежит.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 17 туров 13 очков. В ноябре «железнодорожников» возглавил молодой и перспективный российский тренер Михаил Галактионов.