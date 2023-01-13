Галактионов: «Все игроки понимают важность тренировочного сбора»

Московский «Локомотив» проводит свой первый тренировочный сбор 2023 года под надзором нового тренера Михаила Галактионова. Специалист считает очень важным первый сбор года, а также уверен в том, что и игроки клуба понимают, сколь важно хорошо подготовиться к возобновлению российского чемпионата Премьер-лиги. Турнир, напомним, возобновится третьего марта, «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом».

- Все футболисты понимают важность этой работы. Эмоциональный фон сейчас будет немного падать, потому что пойдёт наслойка — и ежедневные, и двухразовые занятия. Выходных не предусмотрено, мы сразу об этом сказали. Готовимся, - цитирует слова Галактионова официальный сайт клуба.