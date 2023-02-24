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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев: «При Галактионове «Локомотив» понял, как играть в обороне»

24 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что изменилось в игре команды при новом главном тренере Михаиле Галактионове.

«Как минимум, стало понятно, как играть в обороне. Все знают, что надо делать, так что играть намного легче», — приводит слова Магкеева Sport24.

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года, сменив на этом посту немца Йозефа Циннбауэра. Ранее 38-летний специалист работал в «Пари НН», с которым занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. «Железнодорожники» же после 17 туров располагаются на 14-й строчке, отставая от нижегородцев на шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Станислав Магкеев
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