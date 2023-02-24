Магкеев: «При Галактионове «Локомотив» понял, как играть в обороне»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что изменилось в игре команды при новом главном тренере Михаиле Галактионове.

«Как минимум, стало понятно, как играть в обороне. Все знают, что надо делать, так что играть намного легче», — приводит слова Магкеева Sport24.

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года, сменив на этом посту немца Йозефа Циннбауэра. Ранее 38-летний специалист работал в «Пари НН», с которым занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. «Железнодорожники» же после 17 туров располагаются на 14-й строчке, отставая от нижегородцев на шесть очков.