Шишкин дал совет Антону Миранчуку

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин дал совет одному из лидеров «железнодорожников» - Антону Миранчуку. Сегодня стало известно о том, что полузащитник собирается в будущем перебраться в европейский чемпионат, который будет более статусным, нежели российский.

«Сейчас самый прекрасный возраст у него, чтобы уехать играть в Европу, так почему бы не попробовать? Полагаю, если его агент так уверенно заявляет о планах переехать, значит варианты из Европы уже есть. За такой шанс нужно цепляться всеми возможными способами», - заявил Шишкин «Чемпионату».

Во вчерашнем матче Кубка России против «Спартака» (2:4) Миранчук отличился дублем.