Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»

28 Декабря 2022 • 21:35 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал сегодняшние подписания «Локо». Напомним, 28 декабря стало официально известно, что Сергей Пиняев и Максим Глушенков продолжат карьеру в рядах «железнодорожников». Ранее оба выступали в самарских «Крыльях Советов».

«Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих футболистов. Самое главное, чтобы раскрылись», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Он добавил, что приобретение «Локомотив» оформил неплохое, но теперь всё зависит от молодых футболистов – пробиться в основной состав будет непросто, ведь в московском клубе собраны хорошие игроки.

«Локомотив» перед зимней паузой расположился на 14 месте турнирной таблицы РПЛ, в активе команды всего лишь 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Максим Глушенков Сергей Пиняев трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
21:47 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Ренана в «Зените» эксклюзив
21:35 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Лантратове в «Локомотиве»: «Достаточно интересная кандидатура»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Ломбертс назвал Аршавина лучшим российским одноклубником
20:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин раскритиковал введение Fan ID
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Пока нет желания играть в России» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех
20:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ахметов стал автором лучшего гола «Краснодара» в первой части сезона видео
19:57 · Россия. Премьер-лига
Абаев прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:39 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин скептически отнёсся к трансферу Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Аленичев собирал чемпионский «Спартак», Каррера дал эмоций»
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» завершает трансфер Лантратова
Все новости
Рекомендуем