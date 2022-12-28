Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»

Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал сегодняшние подписания «Локо». Напомним, 28 декабря стало официально известно, что Сергей Пиняев и Максим Глушенков продолжат карьеру в рядах «железнодорожников». Ранее оба выступали в самарских «Крыльях Советов».

«Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих футболистов. Самое главное, чтобы раскрылись», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Он добавил, что приобретение «Локомотив» оформил неплохое, но теперь всё зависит от молодых футболистов – пробиться в основной состав будет непросто, ведь в московском клубе собраны хорошие игроки.

«Локомотив» перед зимней паузой расположился на 14 месте турнирной таблицы РПЛ, в активе команды всего лишь 13 очков.