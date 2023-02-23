Магкеев: «Верим в то, что с такими усилениями, как Дзюба и Смольников, мы поднимем «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о новичках московской команды Артёме Дзюбе, Сергее Пиняеве, Максиме Глушенкове, Игоре Смольникове, которые пополнили состав «железнодорожников» по ходу зимнего трансферного окна.

Напомним, вчера, 22 февраля, «Локомотив» уступил «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Верим в то, что с усилениями в виде Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Смольникова мы поднимем клуб. Во втором тайме мы это показали», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.