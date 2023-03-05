Быстров — о Дзюбе: «Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова».

«Не ожидал такого от него, честно. Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе вопросов абсолютно никаких. К молодым же — много», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

«Локомотив» одержал победу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги над «Ростовом» со счетом 3:1. Все три мяча на счету форварда Артёма Дзюбы, который в этой встрече дебютировал за команду в матчах чемпионата.

После 18 туров «железнодорожники» идут на 13-й строчке в РПЛ, набрав 16 очков.