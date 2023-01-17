Смородская: «Локомотив» перегибает палку с ценником на Баринова»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением по поводу возможного перехода Дмитрия Баринова из «Локо» в стамбульский «Бешикташ». Сообщается, что «железнодорожники» просят у турок за своего лидера аж 15 млн евро, в то время как «чёрные орлы» намерены заплатить за опорника гораздо меньше.

«Локомотив» перегибает палку с 15 млн евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги стопроцентно», - цитирует Смородскую Sport24.

Бывший функционер «Локо» добавила, что ей бы очень хотелось бы, чтобы Баринов смог поиграть за границей.

26-летний Дмитрий Баринов – один из лидеров «Локомотива», которому этой весной предстоит борьба за выживание в РПЛ.