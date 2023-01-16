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Агент Гиговича: «До лета Армин будет в Дании, а там посмотрим» эксклюзив

16 Января 2023 • 14:32 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, собирается ли его клиент возвращатьсяв российскую команду после аренды в «Мидтьюлланде».

«Ростов» не хотел продавать Армина, в команде на него рассчитывают. Мы также не рассматривали варианты с полноценным трансфером. До лета Гигович будет в Дании, а там посмотрим. Он остаётся игроком «Ростова», мы на связи с руководством», – заявил представитель игрока.

В этом сезоне футболист забил один гол в чемпионате Дании. В апреле Гиговичу исполнится 21 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Мидтъюлланд Армин Гигович
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