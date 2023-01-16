Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, собирается ли его клиент возвращатьсяв российскую команду после аренды в «Мидтьюлланде».

«Ростов» не хотел продавать Армина, в команде на него рассчитывают. Мы также не рассматривали варианты с полноценным трансфером. До лета Гигович будет в Дании, а там посмотрим. Он остаётся игроком «Ростова», мы на связи с руководством», – заявил представитель игрока.

В этом сезоне футболист забил один гол в чемпионате Дании. В апреле Гиговичу исполнится 21 год.