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Переход Конти в «Локомотив» может сорваться

25 Января 2023 • 23:36 Комментировать
Локомотив Пловдив
...
Пари НН
28.01 16:00

Переход защитника Хермана Конти из «Бенфики» в московский «Локомотив» может сорваться. Об этом сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что руководство «Локо» переключилось на других кандидатов из-за сложностей в переговорном процессе – это Ноэ Дюссенн из бельгийского «Стандарда» и Миха Блажич из французского «Анже». Уточняется, что португальцы выдвинули неудовлетворительные для москвичей условия.

Ранее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» и «Бенфика» практически договорились о переходе 28-летнего игрока в рамках аренды до конца текущего сезона. А грядущим летом у аргентинца заканчивается контракт с «орлами».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бенфика Трансферы футбола - зима 2023 Херман Конти
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ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ ПАРИ НН
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