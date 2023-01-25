Переход Конти в «Локомотив» может сорваться

Переход защитника Хермана Конти из «Бенфики» в московский «Локомотив» может сорваться. Об этом сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что руководство «Локо» переключилось на других кандидатов из-за сложностей в переговорном процессе – это Ноэ Дюссенн из бельгийского «Стандарда» и Миха Блажич из французского «Анже». Уточняется, что португальцы выдвинули неудовлетворительные для москвичей условия.

Ранее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» и «Бенфика» практически договорились о переходе 28-летнего игрока в рамках аренды до конца текущего сезона. А грядущим летом у аргентинца заканчивается контракт с «орлами».