Канчельскис: «В РПЛ Пиняева будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу»

Бывший игрок российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о карьерных перспективах форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Видно, что на поле Пиняев соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть. Главное — не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Канчельскис вспомнил о слухах относительно интереса со стороны «красных дьяволов», поделившись мнением, что Пиняева в Англию не позовут. Тем не менее эксперт не исключает переезд в другие чемпионаты, поэтому нужно дождаться реального предложения.

Напомним, что Сергей Пиняев перешёл в «Локомотив» во время зимнего трансферного окна из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне нападающий забил четыре гола при двух ассистах в 18 матчах в рамках всех турниров.