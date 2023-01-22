Смородская заявила, что «Локомотив» не заметит отъезда Керка

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала одну из последних новостей, связанную с её бывшим местом работы – переход Джирано Керка в «Антверпен».

«Локомотив» не потеряет от ухода Керка – он очень слабо играл и никак себя не проявил», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она пояснила, что покупка нидерландца – это провальная сделка, так как игрок оказался слабым и ненужным, поэтому ничего плохого с «железнодорожниками» от его переезда в Бельгию не случится.

О малоэффективности Керка говорит и его статистика. Так, в текущем сезоне он забил всего три гола в 27 матчах за «Локо» во всех турнирах, два гола пришлись на чемпионат России.