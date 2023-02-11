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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи: «Дзюба — топовый российский нападающий»

11 Февраля 2023 • 10:28 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о российском форварде Артёме Дзюбе, который 8 февраля был официально представлен в качестве нового игрока «Локомотива».

Кураньи назвал 34-летнего Дзюбу топовым российским нападающим, который умеет забивать голы. По мнению немца, новобранцу «железнодорожников» не потребуется много времени для того, чтобы вернуть свою прежнюю форму.

«Мне нравится Артём. Это топовый российский нападающий, который многие годы играл в РПЛ», — цитирует Кураньи Sport24.

Напомним, в начале текущего сезона Дзюба защищал цвета турецкого клуба «Адана Демирспор», за который провёл в общей сложности пять матчей и забил один гол. В начале ноября прошлого года россиянин покинул зарубежную команду и с тех пор находился в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кевин Кураньи Артём Дзюба
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