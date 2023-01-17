В «Ростове» назвали сроки восстановления Медведева

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов назвал сроки восстановления одного из голкиперов команды – Никиты Медведева.

«Восстановление Медведева проходит быстрее сроков, которые поставили в Германии — нам говорили, что будет 7–8 месяцев», - цитирует Кафанова «Матч-ТВ».

Он добавил, что реабилитологи «Ростова» полагают, что игрок уже к концу февраля будет тренироваться в общей группе. Хотя до этого считалось, что Медведев в лучшем случае вернётся в состав в апреле.

Никита Медведев повредил связки колена в игре текущего розыгрыша Кубка России против «Оренбурга».