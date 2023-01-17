Шалимов назвал команду РПЛ, которая поразила его больше всех

Российский тренер Игорь Шалимов озвучил название команды, которая поразила его больше всех остальных в текущем сезоне РПЛ. Это «Ростов», который выступает в этом сезоне под руководством опытного Валерия Карпина.

«Кто меня больше всех удивил? Ростов. Они, обладая составом на седьмое или восьмое место, расположены на третей строчке турнирной таблицы», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» отстаёт от первого места, которое занимает «Зенит», всего на семь баллов. После 17 матчей у «жёлто-синих» - 35 баллов в копилке и третье место турнирной таблицы, на втором идёт «Спартак» - 36 баллов.