Черевченко - о Лантратове в «Локо»: «Илья достоин этого трансфера»

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» и подмосковных «Химок» Игорь Черевченко оценил потенциальный переход голкипера химчан Ильи Лантратова в московский «Локо».

«Илья достоин этого трансфера. Знаю, что им интересовался «Зенит» года два назад, это было серьезно», - цитирует Черевченко «Матч-ТВ».

Специалист пояснил, что Лантратов – очень опытный голкипер с вратарскими задатками. А самое главное, по мнению Черевченко, футболист обладает хорошими человеческими качествами.

После Черевченко вспомнил сезон, когда «Химки» выстрелили и с подвала таблицы поднялись на восьмое место и отметил большую роль Лантратова в этом достижении.

Ранее сообщалось, сколько будет получать Лантратов в московском клубе.