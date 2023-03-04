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Дзюба: «Георгича всегда огорчить - это дело обязательное»

04 Марта 2023 • 21:42 Комментировать (1)
Ростов
1:3
Локомотив Москва
окончен

Лучший футболист матча «Ростов» - «Локомотив» (1:3) Артём Дзюба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня можно смело назвать «день Дзюбы на Дону». Была ли мотивация прямо хет-трик сегодня сделать?

- Забавно, что ко мне друзья приехали на поезде из Москвы, семейная пара. Друг сказал там: «Хет-трик!». И с него определенная простава. Я и говорю: «Какой хет-трик? Закусывай!» Неожиданно, очень приятно. Наверное, вернулось, что со «Спартаком» не повезло. И ребятам огромное спасибо за доверие и передачи. Так получилось, это общекомандная победа. Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию. Поэтому наслаждаюсь каждым мгновением.

- Ну и, наверное, особая мотивация, забить команде Карпина? Где-то, все-таки, сверлило оно?

- Всегда есть. Вообще я «Ростов» вспоминаю с улыбкой. Я приехал в отель, приятно там, номер мой, где я еще играл за «Ростов». Держат. Всегда очень тепло вспоминаю, потому что первый мой трофей был здесь, Кубок. Все, что связано с «Ростовом», это моя такая родная земля. Плюс Георгича всегда огорчить - это, как говорится, дело обязательное.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Карпин Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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sem ~KU~777-!
04 Марта 2023 в 22:52
Смотрел и рад за Локо ну а Дзюба это что-то.💥💥💥
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