Балахнин – о задержке зарплаты игрокам «Ростова»: «Такое часто бывает в футболе»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал новость о том, что футболистам команды задерживают зарплату.

«Вполне вероятно, это часто бывает в футболе. Потом всё выплачивают и всё стабилизируется, такое бывает», – цитирует Балахнина Vprognoze.

Напомним, «Ростов» под руководством Валерия Карпина в данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда отстаёт на 7 очков от лидера чемпионата в лице петербургского «Зенита».

Балахнин за свою тренерскую карьеру четырежды возглавлял «Ростов». В 2003 году команда под его руководством дошла до финала Кубка России.