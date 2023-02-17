Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин – о задержке зарплаты игрокам «Ростова»: «Такое часто бывает в футболе»

17 Февраля 2023 • 12:46 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал новость о том, что футболистам команды задерживают зарплату.

«Вполне вероятно, это часто бывает в футболе. Потом всё выплачивают и всё стабилизируется, такое бывает», – цитирует Балахнина Vprognoze.

Напомним, «Ростов» под руководством Валерия Карпина в данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда отстаёт на 7 очков от лидера чемпионата в лице петербургского «Зенита».

Балахнин за свою тренерскую карьеру четырежды возглавлял «Ростов». В 2003 году команда под его руководством дошла до финала Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Сепахан» подписали меморандум о взаимопонимании
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Химки» упустили победу над «Кайсаром»
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Сепахан» начнут матч с минуты молчания в память о погибших при землетрясении в Турции и Сирии
12:46 · Россия. Премьер-лига
Балахнин – о задержке зарплаты игрокам «Ростова»: «Такое часто бывает в футболе»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Васютин: «Не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран»
12:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и Щенников не ведут переговоры о продлении контракта
12:06 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Даниил Фомин готов заменить своего тёзку в «Динамо»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Худяков: «Локомотив» выберется из зоны вылета»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Петрович оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартаку» будет сложно удержать Абаскаля»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Гладышев: «Хотим выиграть трофей в год столетия «Динамо»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Локомотива» Худяков: «При немцах мы не понимали, что от нас хотят»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал, что мог перейти в клуб Бундеслиги
11:13 · Россия. Премьер-лига
Петрович: «Дзюба в любом случае забьёт свои пять или шесть голов»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Неценко: «Думаю, что в матче против «Сепахана» будет использован основной состав «Зенита»
Все новости
Рекомендуем