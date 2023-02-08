Михаил Кержаков оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Голкипер лидера РПЛ Михаил Кержаков оценил возвращение своего бывшего одноклубника в чемпионат России.

«Я не скажу, что удивлён переходу. Здесь всё будет зависеть от его мотивации, а также от того, за сколько он наберёт свои прежние кондиции. Для нашего чемпионата Дзюба – серьёзная сила, я уверен, что вряд ли со мной кто-то поспорит», - рассказал голкипер в эфире программы «Межсезонье».

Напомним, что нападающий Артём Дзюба покинул в конце прошлого сезона «Зенит», после ненадолго съездил поиграть в Турцию и вернулся обратно. О подписании форварда контракта с «Локомотивом» из Москвы официально стало известно сегодня, соглашение рассчитано на полгода.