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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Хапоэле» высказались о возможном подписании Игнатьева

30 Января 2023 • 15:58 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамова прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский клуб. Раннее об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву сообщал «Чемпионат».

«Игнатьев может перейти в «Хапоэль»? Если у нас будет что сообщить, мы обязательно это сделаем», — приводит слова пресс-атташе «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Игнатьева с «Локомотивом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «красно-зелёных» 16 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хапоэль Беэр-Шева Иван Игнатьев Трансферы футбола - зима 2023
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