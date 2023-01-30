В «Хапоэле» высказались о возможном подписании Игнатьева

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамова прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский клуб. Раннее об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву сообщал «Чемпионат».

«Игнатьев может перейти в «Хапоэль»? Если у нас будет что сообщить, мы обязательно это сделаем», — приводит слова пресс-атташе «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Игнатьева с «Локомотивом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «красно-зелёных» 16 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.