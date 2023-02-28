Агент: Антон Миранчук отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Миранчука рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 5 миллионов евро.