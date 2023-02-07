Булыкин: «Выйти «Локомотиву» из текущей ситуации будет непросто»

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал об одной из интриг второй части РПЛ. А именно о том, сможет ли «Локо» исправиться и уйти из опасной зоны в конце турнирной таблицы.

«Пусть Галактионов – не самый опытный тренер, но если посмотреть на состав «Локо», 14 место явно не для них. Выйти из ситуации будет трудно, но я верю в них. Пусть и команда у них в основном молодая, опыта в ней достаточно – чего стоит один Баринов», - цитирует эксперта Metaratings.

Булыкин добавил, что видит среди лидеров «железнодорожников» не только Дмитрия Баринова, но и Антона Миранчука. Также лидерские качества, по его мнению, может проявить российский защитник Станислав Магкеев.