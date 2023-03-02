В «Локомотиве» заявили, что не станут удерживать Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, собирается ли московский клуб продлевать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.

Напомним, действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года. По словам Нагорных, если Миранчук получит хорошее предложение, то «Локомотив» не станет его удерживать.

«Сегодня у нас состав, который не надо удерживать. Сегодня «Локомотив» состоит из футболистов, которые хотят играть в клубе», — цитирует Нагорных ТАСС.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.