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В «Локомотиве» заявили, что не станут удерживать Миранчука

02 Марта 2023 • 14:38 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, собирается ли московский клуб продлевать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.

Напомним, действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года. По словам Нагорных, если Миранчук получит хорошее предложение, то «Локомотив» не станет его удерживать.

«Сегодня у нас состав, который не надо удерживать. Сегодня «Локомотив» состоит из футболистов, которые хотят играть в клубе», — цитирует Нагорных ТАСС.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Юрий Нагорных
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