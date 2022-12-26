Гранат уверен, что Пиняев может достичь успеха под руководством Галактионова

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат порассуждал об уходе Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» — не самый амбициозный и звёздный клуб. Самарскую команду можно назвать футбольным инкубатором, который растит игроков. «Локомотив» более статусный клуб», - цитирует Граната «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас в «Локо» будет работать перспективный и молодой тренер Михаил Галактионов, который ранее уже зарекомендовал себя как успешный специалист в другом клубе РПЛ – «Пари НН». И при правильном отношении к работе Пиняев сможет выйти у Галактионова на более высокий уровень, чем тот, на котором бы он оставался в «Крыльях Советов» во второй половине сезона в РПЛ.

По информации в сети, 18-летний Пиняев уже стал игроком «Локомотива», который в этом сезоне борется за выживание. Вместе с ним в клуб перешел его одноклубник Максим Глушенков.