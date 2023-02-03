Столичный «Локомотив» объявил о переходе своего форварда Марко Раконьяца в сербскую «Црвену Звезду». Черногорский нападающий будет выступать за сербский гранд до середины текущего года. Отмечается, что переход состоялся в рамках платной аренды игрока, большую часть зарплаты игрока будет платить ему сербский клуб.

«Желаем нашему игроку успешного выступления в новом коллективе, а также завершить сезон без травм», - отметила пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне Раконьяц так и не смог порадовать болельщиков «Локо» результативностью. У него набралось лишь 15 матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он лишь раз отметился ассистом.